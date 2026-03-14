Грузовик упал на легковушку на Люблинской улице в Москве
На Люблинской улице в столице в результате ДТП грузовой автомобиль боком упал на крышу легковушки и смял ее, сообщает «112».
Там столкнулись несколько машин. В результате ДТП грузовик перевернулся и опрокинулся на одно из авто. Пострадавших в аварии везут в больницу.
На видео с места инцидента показано, что грузовик полностью лежит на машине, его колеса висят в воздухе. Легковое авто сильно смято.
Ранее четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области.
