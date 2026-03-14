сегодня в 08:38

Грузовик упал на легковушку на Люблинской улице в Москве

На Люблинской улице в столице в результате ДТП грузовой автомобиль боком упал на крышу легковушки и смял ее, сообщает «112» .

Там столкнулись несколько машин. В результате ДТП грузовик перевернулся и опрокинулся на одно из авто. Пострадавших в аварии везут в больницу.

На видео с места инцидента показано, что грузовик полностью лежит на машине, его колеса висят в воздухе. Легковое авто сильно смято.

Ранее четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.