Грузовик протаранил свадебный кортеж на Урале

сегодня в 18:06

ДТП произошло на улице Павлика Морозова в Реже, там столкнулись грузовик и легковая машина, в которой люди ехали на свадьбу, сообщает E1.ru .

От столкновения оба автомобиля выбросило в кювет.

Как рассказали очевидцы, водитель грузовика из-за ДТП вылетел из салона. Мужчину экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи.

По предварительной информации, в легковом автомобиле пострадавших нет.

Ранее на трассе М-11 в Новгородской области произошла авария с участием «КамАЗа», МАЗа и BMW. В результате ДТП два человека погибли, еще трое пострадали.