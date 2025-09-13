В Новгородской области в аварии погибли два человека

На трассе М-11 в Новгородской области произошло ДТП с участием «КамАЗа», МАЗа и BMW. В результате аварии два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло около 18.40 на 450-м километре федеральной трассы М-11 «Нева» в Окуловском округе. Отмечается, что «КамАЗ» столкнулся с впереди движущимся автомобилем BMW, который от удара наехал на металлическое барьерное ограждение. После чего «КамАЗ» столкнулся с грузовиком МАЗ.

В результате аварии водитель автомобиля «КамАЗ» скончался в машине скорой помощи, пассажир автомобиля BMW погиб на месте происшествия.

