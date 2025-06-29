Грузовик опрокинулся на внутренней стороне 44 км МКАД
Фото - © Медиасток.рф
Вечером 29 июня на внутренней стороне 44 км МКАД, в районе съезда на Ленинский пр., произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По предварительным данным, грузовик опрокинулся на трассе. На месте работаю оперативные службы города.
Обстоятельства происшествия выясняются. Движение в районе ДТП было затруднено на короткое время, но его удалось оперативно восстановить.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее массовое ДТП произошло на внутренней стороне ТТК. Рядом с улицей Автозаводской столкнулись сразу несколько автомобилей.