Грузовик опрокинулся на внутренней стороне 44 км МКАД

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Вечером 29 июня на внутренней стороне 44 км МКАД, в районе съезда на Ленинский пр., произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

По предварительным данным, грузовик опрокинулся на трассе. На месте работаю оперативные службы города.

Обстоятельства происшествия выясняются. Движение в районе ДТП было затруднено на короткое время, но его удалось оперативно восстановить.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее массовое ДТП произошло на внутренней стороне ТТК. Рядом с улицей Автозаводской столкнулись сразу несколько автомобилей.