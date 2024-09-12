сегодня в 11:01

Грузовая баржа застряла под ж/д мостом в Костроме

Капитан грузовой баржи «Лена Нефть» не рассчитал ее высоту, из-за чего судно застряло под железнодорожным мостом на Волге, сообщает Baza .

Грузовой танкер шел из Татарстана в город Ярославль. Рано утром в четверг баржа должна была пройти под ж/д мостом в Костроме, расположенном на перегоне Кострома — Новая — Каримово.

Однако капитан не рассчитал габариты судна, рубка задела перекрытие моста, и в результате баржа застряла. Никто из членов экипажа при ЧП не пострадал.

На движение водного и железнодорожного транспорта инцидент не повлиял.