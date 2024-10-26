Грузинские избиратели подрались на участке во время выборов в парламент

На одном из избирательных участков в Грузии случилась драка. Сегодня в стране проводятся выборы в местный парламент, сообщает URA.ru .

Стычка произошла из-за того, что на участок прибыла глава зугдидской организации «Национальное движение единство» Ана Цитлидзе. Она критиковала наблюдателя, работавшего на участке.

Также Цитлидзе отметила, что якобы были изгнаны два других наблюдателя. По словам председателя участка, они занимались вмешательством в выборы.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что один из главных приоритетов партии «Грузинская мечта» — мирное урегулирование конфликта с РФ. Также он отметил, что будет вести прагматичную политику.