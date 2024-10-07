Премьер Грузии Кобахидзе заявил о важности мирного урегулирования конфликта с РФ
Накануне парламентских выборов премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что наиважнейшим приоритетом политики партии «Грузинская мечта» является мирное урегулирование конфликта с Россией, сообщает РИА Новости.
«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом», — заявил премьер Грузии на презентации правящей в стране партии.
Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября 2024 года.
Ранее Кобахидзе заявлял, что Россия не виновата в «августовской войне» 2008 года. Он считает, что вина за случившееся лежит на бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.