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Премьер Грузии Кобахидзе заявил о важности мирного урегулирования конфликта с РФ

Накануне парламентских выборов премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что наиважнейшим приоритетом политики партии «Грузинская мечта» является мирное урегулирование конфликта с Россией, сообщает РИА Новости .

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом», — заявил премьер Грузии на презентации правящей в стране партии.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября 2024 года.

Ранее Кобахидзе заявлял, что Россия не виновата в «августовской войне» 2008 года. Он считает, что вина за случившееся лежит на бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.