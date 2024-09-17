Кобахидзе: в «августовской войне» виновата не Россия, а Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в «августовской войне» 2008 года виновата не Россия, а режим бывшего президента страны Михаила Саакашвили. По словам главы грузинского кабмина, раньше власти не могли это признать из-за судебных процессов в Гааге и Страсбурге, сообщает «Царьград» .

Сейчас же указанные судебные разбирательства завершены, и теперь Тбилиси может обозначить свою позицию по вопросу войны 08.08.08, добавил Кобахидзе.

«Мы не можем себе позволить не говорить всю правду грузинскому обществу о том, что 7 августа 2008 года войну в Грузии развязал именно режим Саакашвили», — сказал премьер.

Кобахидзе добавил, что «та же политическая сила» и сейчас пытается развязать в Грузии новый военный конфликт.