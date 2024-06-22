Групповой удар ВС РФ высокоточным оружием поразил энергоструктуру Украины

сегодня в 15:00

Вооруженные силы РФ в ответ на попытки Украины повредить российские энергообъекты нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики страны, сообщили в пресс-службе Минобороны России .

В ведомстве отметили, что российские бойцы также использовали беспилотники для выполнения поставленных перед ними задач.

За последние сутки под удар попали украинские объекты энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса. Российские бойцы успешно поразили склады, где киевский режим хранил поставленные Западом средства авиационного поражения и боеприпасы.

Ранее ВСУ впервые с начала специальной военной операции потеряли бронированную машину Senator канадского производства. Соответствующий факт зафиксировали в Минобороны России.