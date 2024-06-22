ВСУ впервые за время СВО потеряли канадскую боевую бронированную машину Senator

Также ВСУ лишились 4 автомобилей, 155-мм гаубицы H-70 производства Великобритании, 155-мм американской гаубицы М198.

Помимо этого, российская армия поразила станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Бойцы поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Варваровки и Новоивановки в Запорожской области, а также Пречистовки и Нескучного в ДНР.