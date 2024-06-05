Группировка войск «Центр» уничтожила свыше полутысячи боевиков ВСУ
Украинская армия потеряла реактивную систему залпового огня HIMARS
Российские военные группировки войск «Центр» уничтожили до 585 украинских военнослужащих, военную технику, в том числе РСЗО HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны агентству РИА Новости.
Среди уничтоженный техники три БМП, в том числе американская Bradley, 12 гаубиц и одна самоходка.
В числе пораженной артиллерии — реактивная система залпового огня HIMARS.
ПВО уничтожила четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд РСЗО HIMARS, шесть дронов, сказано в сообщении.