сегодня в 05:44

Российские военные группировки войск «Центр» уничтожили до 585 украинских военнослужащих, военную технику, в том числе РСЗО HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны агентству РИА Новости.

Среди уничтоженный техники три БМП, в том числе американская Bradley, 12 гаубиц и одна самоходка.

В числе пораженной артиллерии — реактивная система залпового огня HIMARS.

ПВО уничтожила четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд РСЗО HIMARS, шесть дронов, сказано в сообщении.