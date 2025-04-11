Группа подростков ради забавы поджигает жилые дома и паркинги в Красногорске

Группа подростков с помощью самодельных бомб поджигает жилые дома и паркинги в подмосковном Красногорске, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предположительно, школьники наливают бензин в бутылки, а затем обливают им тряпки, поджигают и бросают ко входам в паркинг или подвалы жилых домов. Либо подростки швыряют бутылки с бензином и поджигают спичкой.

Подобные случаи вандализма красногорцы зафиксировали 4 апрели и вечером 8 апреля возле жилого дома по адресу: улица Игоря Мерлушкина, дом № 8. Очевидцам удалось своевременно потушить возгорание.

Ранее неизвестные хулиганы переставили буквы на мемориале рабочим Ногинска, погибшим в годы Великой Отечественной войны.