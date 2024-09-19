Группа подростков избила 18-летнего парня в Воскресенске

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В Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту избиения группой подростков 18-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

15 сентября несколько подростков в возрасте от 13 до 16 лет около жилого дома в Воскресенске из-за личной неприязни избили местного жителя. У пострадавшего диагностировали множественные повреждения различных частей тела.

Избитого парня доставили в больницу. Ему провели операцию и оказали необходимую медпомощь.

На сегодняшний день следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства инцидента. Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».