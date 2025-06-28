Грунт на глубине 25 метров обрушился возле рудника в Норильске
Фото - © Павел Львов/РИА Новости
В Норильске возле рудника «Маяк» произошло обрушение грунта на глубине 25 метров. По предварительным данным, в результате происшествия могла пострадать или даже погибнуть женщина-сторож, сообщает РИА Новости.
Авария произошла рано утром в субботу в районе Талнах Норильска. Обрушился грунт площадью 132 квадратных метра.
В районе происшествия находился служебный вагончик. По предварительным данным, внутри была женщина-сторож.
Спасатели проводят поиск пропавших. Также принимаются меры для предотвращения повторных аварий.
Прокуратурой Красноярского края была организована проверка. Действиям эксплуатирующей организации и администрации муниципалитета дадут оценку.
Ранее в Якутии произошло обрушение породы на руднике. Погиб один рабочий.