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Грунт на глубине 25 метров обрушился возле рудника в Норильске

В Норильске возле рудника «Маяк» произошло обрушение грунта на глубине 25 метров. По предварительным данным, в результате происшествия могла пострадать или даже погибнуть женщина-сторож, сообщает РИА Новости .

Авария произошла рано утром в субботу в районе Талнах Норильска. Обрушился грунт площадью 132 квадратных метра.

В районе происшествия находился служебный вагончик. По предварительным данным, внутри была женщина-сторож.

Спасатели проводят поиск пропавших. Также принимаются меры для предотвращения повторных аварий.

Прокуратурой Красноярского края была организована проверка. Действиям эксплуатирующей организации и администрации муниципалитета дадут оценку.

Ранее в Якутии произошло обрушение породы на руднике. Погиб один рабочий.