сегодня в 17:56

Гроб с останками двух мертвецов выкопали на территории больницы под Петербургом

Рабочие обнаружили гроб с останками во время коммунальных работ на территории больницы в Кировске Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ .

Специалисты прокладывали коммуникации для нового корпуса медучреждения. 21 октября они наткнулись на пугающую находку. Рабочие нашли гроб, внутри которого были человеческие кости.

Деревянный ящик находился на глубине около 3 м. В нем лежали останки двух человек.

На данный момент неизвестно, как давно гроб был помещен в землю на этой территории. Специалисты проведут экспертизу и выяснят причину смерти людей.

Ранее черепа двух людей в мешке обнаружили в лесу под Выборгом. Останки проверят в рамках судебно-медицинской экспертизы.

