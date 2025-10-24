Гроб с останками двух мертвецов выкопали на территории больницы под Петербургом
Рабочие обнаружили гроб с останками во время коммунальных работ на территории больницы в Кировске Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ.
Специалисты прокладывали коммуникации для нового корпуса медучреждения. 21 октября они наткнулись на пугающую находку. Рабочие нашли гроб, внутри которого были человеческие кости.
Деревянный ящик находился на глубине около 3 м. В нем лежали останки двух человек.
На данный момент неизвестно, как давно гроб был помещен в землю на этой территории. Специалисты проведут экспертизу и выяснят причину смерти людей.
