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Грязная и обожженная: жуткую секс-куклу нашли на улице в Воронеже

На берегу водохранилища в Воронеже жители обнаружили жуткую секс-куклу, фото разместили в соцсетях, сообщает «Блокнот Воронеж» .

Местный житель нашел на Воронежском водохранилище грязную и обожженную игрушку для взрослых. Она лежала на льду около берега.

«Наиграются, а потом бросают. Ох и народ!» — подписал снимок автор поста.

Ранее новозеландка испугалась секс-куклы, которую нашла на пляже. Она приняла ее за труп.