Гражданка Норвегии чуть не умерла во время липосакции в московской клинике

Гражданка Норвегии едва не погибла в известной московской клинике Тимура Хайдарова после липосакции, которая обошлась ей в 1,3 млн рублей. В отношении IQ Plastique возбудили два новых уголовных дела, сообщает Mash .

Операцию пациентке по имени Наргиза проводил доктор Раджабов. Примечательно, что специалист не имеет высшего медицинского образования. У доктора лишь квалификация «сестринское дело».

Через несколько дней после операции у девушки началось гнойно-септическое инфекционное заболевание. Сначала разошлись швы, а затем начала гноиться рана. По словам пострадавшей, ей не выдали никаких документов, подтверждающих оплату операции.

В настоящее время столичную клинику IQ Plastique проверяют по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности) и статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Ранее 40-летняя женщина скончалась в московской косметологической клинике прямо во время омолаживающих процедур по коррекции фигуры.