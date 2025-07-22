Гражданин Литвы осквернил воинское захоронение солдат Советской Армии

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала, что гражданин Литвы Валдас Барткевичюс*, осквернивший воинское захоронение солдат Советской Армии в селе Казачья Локня, заочно приговорен судом к 23 годам лишения свободы за помощь наемникам ВСУ, сообщает «Вечерняя Москва».

Кроме того, он повредил и другой памятник, а также вместе со своими сообщниками участвовал в ограблении продуктового магазина в Курской области.

Литовец также публично поддерживал лиц, осуществивших терракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Московской области.

«С февраля 2023 года по август 2024 года Барткевичюс*, руководствуясь мотивом политической и идеологической ненависти к Российской Федерации, вступил в сговор с сообщниками, направленный на обеспечение лиц, участвующих в качестве наемников в вооруженном конфликте против Вооруженных сил Российской Федерации, автомобильным транспортом. Суд заочно приговорил его к 23 годам лишения свободы», — уточнила Нефедова.

Поскольку Барткевичюс* в настоящее время находится за пределами страны, решение суда еще не вступило в силу.

В ноябре 2024 года гражданин Латвии совершил акт вандализма в отношении памятника Воинам Освободителям в Судже, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела Следственным комитетом России.

* Лицо внесено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.