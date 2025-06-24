Гранатометы и тротил нашли в подвале гостиницы «Спутник» в Петербурге

Боеприпасы сотрудник обнаружил во время обхода и тут же сообщил о находке руководству. Кому принадлежит оружие, как оно оказалось в подвале гостиницы — на эти вопросы предстоит ответить сотрудникам правоохранительных органов.

В подвале был спрятан целый арсенал — пять гранатометов (два из них ручные), а также патроны разных калибров и более 1 кг тротила.

Ранее в Москве строители занимались благоустройством территории под снесенными старыми гаражами на Кронштадтском бульваре. Они наткнулись на две сумки с гранатами и взрывчаткой.