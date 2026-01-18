Грабитель в маске ограбил салон техники в Москве, похитив 51 iPhone

Грабитель вынес из магазина техники в Москве 51 iPhone на сумму 4 млн рублей. Преступник до сих пор не найден, сообщает Baza .

Инцидент произошел салон на Квесисской улице. Сначала человек в маске долго ходил у входа. Затем он начал вскрывать замок, а когда не получилось — выбил стеклянную дверь ногой.

Внутри он набросился на прилавки со смартфонами компании Apple. За две минуты он положил в сумку несколько iPhone 13, 16 Pro, Pro Max и в основном — новые 17 Pro и Pro Max.

После он быстро вышел из салона и направился к ботаническому саду. После того, как факт кражи вскрылся, хозяйка салона обратилась в полицию. Преступника все еще не нашли.

Ранее в Навашине задержали мужчину, похитившего из игрового автомата 26 мягких игрушек. Он впоследствии раздал их прохожим на улице.

