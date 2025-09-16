Говорившая на древнерусском туристка из России ведет себя как 3-летний ребенок

45-летняя жительница Томска Елена, которая упала у бассейна в Таиланде и заговорила на древнерусском, ведет себя как трехлетний ребенок. Российская туристка пьет лосьон, курит расческу и забывает все, что говорила, через три секунды, сообщает Mash .

Врачи в Таиланде не заметили начавшийся после травмы некроз. Они ампутировали женщине ухо и отправили ее домой, проигнорировав рекомендации по трепанации черепа.

Психическое здоровье россиянки серьезно пошатнулось. Она узнает родных только на три секунды, потом снова забывает. По словам ее матери, женщина словно снова растит трехлетнюю девочку.

Елена отправилась в Таиланд, чтобы оправиться на курорте после смерти отца. На второй день отдыха она упала у бассейна и получила ЧМТ и перелом уха, в результате чего потеряла память. Зато туристка заговорила на древнерусском языке. Ее ждут в Томске в НИИ психического здоровья.