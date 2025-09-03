Россиянка заговорила на древнерусском после падения у бассейна в Таиланде

Российская туристка потеряла память и заговорила на древнерусском языке после падения у бассейна в Таиланде, сообщает Mash .

45-летняя жительница Томска Елена отправилась на курорт, чтобы восстановиться после утраты отца. На второй день отдыха женщина поскользнулась на ступеньках у бассейна, ударилась головой и упала в воду. Россиянку вытащили, после чего была вызвана скорая помощь.

Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. В качестве рекомендации было предложено провести трепанацию черепа.

В настоящее время Елена не помнит своего имени и не узнает свою близкую подругу. С окружающими женщина общается исключительно на древнерусском языке. Причины такого изменения в речи остаются неизвестными. Вероятно, это связано с тем, что Елена является филологом по образованию.