Готовят у мусорок: в блюдах столичной сети ресторанов «живет» кишечная палочка

Редакция «SHOT Проверки» в результате расследования нашла в еде, приготовленной в сети московских ресторанов, кишечную палочку. Также в заведениях обнаружили нарушения санитарных норм.

В ресторанах заявляют, что у них «честные цены». Из-за этого заведения весьма популярны у жителей Москвы.

Проверку устроили после большого количества жалоб подписчиков и отрицательных отзывов. Также одна девушка рассказала, что несколько месяцев назад сходила в заведение с подругой, а на следующий день они ощутили слабость, неприятные ощущения в кишечнике и недомогание.

В Сети есть десятки плохих отзывов о ресторанах сети. Клиенты жалуются на грязь в помещениях и плохое качество еды.

Команда «SHOT Проверки» отправилась на кухню одного из заведений сети. Также была проведена проверка точки. Еду отправили на экспертизу в Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий.

В зале проблем не обнаружили: сервис предоставлялся на высоком уровне, а столы были чистыми. Нарушения санитарных норм выявили на кухне. Продукты там лежали без упаковки, а овощи были грязными.

Также на кухне располагались открытые и полные мусорные баки. Гастроемкости и руки работники протирали одними и теми же марлями. Разделочные доски использовали не по назначению.

Работники перемещались по кухне без формы — они носили домашнюю одежду. В одной и той же раковине работники мыли руки и размораживали пищу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.