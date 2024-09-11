«Готова идти на Майдан»: жена украинского военного выступила против власти

Супруга мобилизованного украинского военного заявила, что была готова выйти на Майдан после письма, которое она получила от главкома ВСУ Александра Сырского, сообщает РИА Новости .

Женщина рассказала, что направляла письмо Сырскому, в котором просила о демобилизации для своего мужа, находящегося на фронте с 2022 года. 10 апреля она получила ответ — никакой демобилизации и ограничений по службе в стране не предусмотрено.

«У нас не то, что руки опустились, мы готовы были выходить на Майдан», — заявила жена военного.

С 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. В Сети публикуют видео, на которых запечатлены моменты «охоты» на мужчин со стороны сотрудников Территориальных центров комплектации (аналог военкоматов — ред.).

В некоторых городах неизвестные поджигают машины военкомов. Недавно такие случаи произошли в Киеве и Одессе. В Сети также публиковались видео, как утверждается, горящего личного транспорта военных.