«Готова идти на Майдан»: жена украинского военного выступила против власти
Супруга мобилизованного украинского военного заявила, что была готова выйти на Майдан после письма, которое она получила от главкома ВСУ Александра Сырского, сообщает РИА Новости.
Женщина рассказала, что направляла письмо Сырскому, в котором просила о демобилизации для своего мужа, находящегося на фронте с 2022 года. 10 апреля она получила ответ — никакой демобилизации и ограничений по службе в стране не предусмотрено.
«У нас не то, что руки опустились, мы готовы были выходить на Майдан», — заявила жена военного.
С 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. В Сети публикуют видео, на которых запечатлены моменты «охоты» на мужчин со стороны сотрудников Территориальных центров комплектации (аналог военкоматов — ред.).
В некоторых городах неизвестные поджигают машины военкомов. Недавно такие случаи произошли в Киеве и Одессе. В Сети также публиковались видео, как утверждается, горящего личного транспорта военных.