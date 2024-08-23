В Киеве и Одессе снова сжигали машины военных

сегодня в 16:35

На Украине заявили об очередном поджоге машин военных в Одессе и Киеве

Неизвестные вновь подожгли машины украинских военнослужащих в Киеве и Одессе. В Сети также публиковались видео, как утверждается, горящего личного транспорта военных, сообщает радио Sputnik со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Публикация украинского СМИ сопровождена двумя видео с горящими автомобилями. Журналисты со ссылкой на местные паблики заявили, что машины силовиков сжигали в ночь на пятницу.

Из-за участившихся поджогов военных машин украинские автовладельцы начали придумывать способы, что обезопасить свое имущество от поджигателей.

К примеру, владельцы микроавтобусов в Одессе ставят на свои машины отметки «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), чтобы их транспорт не уничтожали.