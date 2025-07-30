«Господи, помилуй»: землетрясение раскачало часовню на Камчатке до звона колоколов

В Сети появилось видео, как из-за мощных подземных толчков на Камчатке раскачалась одна из часовен. Из ближайших к ней домов люди эвакуировались под «природный» звон колоколов, очевидцы за кадром молили Господа о пощаде, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, как в результате землетрясения раскачалась часовня. Крест на ее вершине сильно качался из стороны в сторону, но устоял, как и все здание. В этот момент качались в том числе колокола, которые создавали звон.

Параллельно с этим из соседних зданий эвакуировались люди. Автор ролика вместе с другими очевидцами молился о пощаде.

«Господи, помилуй», — говорили люди за кадром.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение. О его последствиях можно почитать в материале РИАМО.

В разгар подземных толчков в одном из родильных отделений 14-летняя девочка родила здоровую дочь. Медики сумели сохранить спокойствие и оказали помощь роженице и ее ребенку.