Город Короча атакован беспилотниками ВСУ, пострадали пять человек

Город Короча в Белгородской области подвергся атакам беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В результате атаки пострадали пять человек.

«Ранены пятеро, в том числе четверо несовершеннолетних», — сообщил он.

Пострадавшим на месте оказали необходимую помощь, от госпитализации они отказались.

Также, по словам Гладкова, в социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух МКД и в двух частных домах. Осколками посечены шесть машин.

Ранее в ходе очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область травмы получили боец «Орлана» и женщина-водитель.

