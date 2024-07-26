Горняка убило на кузбасской шахте

На шахте «Полосухинская» в Новокузнецке (Кемеровская область) произошел несчастный случай. По словам официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля, в шахте погиб рабочий, сообщает «Сiбдепо» .

В своем аккаунте в соцсетях Виль заявил, что происшествие случилось во время эксплуатации бурового станка в вентиляционном штреке на участке «Антоновский-3». На месте погиб один из работников.

После случившегося работы на предприятии приостановили. Прочие детали и обстоятельства ЧП на шахте не озвучиваются.

Накануне в соцсетях появилось видео, снятое на одной из кузбасских шахт. На кадрах видно, как горная порода обрушается на шахтера, однако мужчине удается спастись из-под завала.