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Горящие леса у павильона на ВДНХ в Москве потушены

Сотрудники МЧС оперативно справились с пожаром на строительных лесах возле одного из павильонов на ВДНХ, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Горящие строительные леса на ВДНХ полностью потушены. Есть ли повреждения в результате пожара здания павильона, не уточняется.

В результате возгорания никто из рабочих не пострадал. Детали случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что строительные леса возле одного из павильонов на ВДНХ загорелись утром 16 ноября. Спасатели сразу же выехали на место происшествия.