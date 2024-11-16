Строительные леса вспыхнули у одного из павильонов на ВДНХ в Москве
В Москве у одного из павильонов на ВДНХ загорелись строительные леса
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В российской столице загорелись строительные леса на ВДНХ у одного из павильонов, на место выехали спасатели, сообщает ТАСС.
Предполагается, что горят леса у павильона, который в настоящее время находится на реконструкции. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Сотрудники МЧС России выехали на место происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.
В декабре 2017 года на ВДНХ был похожий случай. Тогда загорелись строительные леса возле павильона № 1, который также находился на реконструкции. В ходе того пожара здание не пострадало.