Строительные леса вспыхнули у одного из павильонов на ВДНХ в Москве

В Москве у одного из павильонов на ВДНХ загорелись строительные леса

В российской столице загорелись строительные леса на ВДНХ у одного из павильонов, на место выехали спасатели, сообщает ТАСС .

Предполагается, что горят леса у павильона, который в настоящее время находится на реконструкции. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Сотрудники МЧС России выехали на место происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.

В декабре 2017 года на ВДНХ был похожий случай. Тогда загорелись строительные леса возле павильона № 1, который также находился на реконструкции. В ходе того пожара здание не пострадало.