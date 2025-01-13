Голый пациент сбежал из самарской больницы, откусил нос кассирше магазина и умер

Mash: сбежавший из больницы под Самарой голый пациент устроил дебош в магазине

В Самарской области голый пациент сбежал из больницы и устроил дебош в супермаркете, напав на кассиршу. Мужчину поймали, но впоследствии он скончался, сообщает Mash .

Инцидент произошел на Северной улице в сельском поселении Станция Клявлино. Сбежавший из больницы мужчина сначала бегал по улице голышом, заявляя, что «всех обманывают».

Затем он ворвался в магазин. Там пациент устроил погром, после чего напал на сотрудницу супермаркета, ударив и укусив ее. В результате женщина осталась без кончика носа.

Дебошира удалось задержать благодаря полицейскому, который зашел в магазин за продуктами. Позднее пациента отвезли обратно в больницу, где он скончался. Причина смерти не разглашается.

Известно, что в первый раз он попал в больницу, из которой сбежал, после того, как грел на плите еду и едва не сжег квартиру.

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