Голый наркоман из Польши добежал до белорусского СИЗО

сегодня в 16:43

Голый гражданин Польши под наркотиками попытался пересечь границу с Белоруссией

Гражданин Польши в обнаженном виде, будучи в состоянии наркотического опьянения, пытался пересечь границу с Белоруссией без документов. Мужчину задержали в автодорожном международном пункте пропуска Брест — Тересполь, сообщает «Царьград» .

Во время задержания поляк оказывал сопротивление, слабо ориентировался в пространстве и в целом вел себя неадекватно. Медики обнаружили, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ.

В данный момент белорусские пограничники устанавливают личность нарушителя. Его поместили в СИЗО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что диверсанта, пытавшегося повредить российский самолет разведки А-50 на белорусском аэродроме, обменяли на украинского священника Ионафана. Последний был приговорен на Украине к лишению свободы.