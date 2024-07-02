Папы римские в этом не участвовали: Лукашенко об обмене диверсанта на священника

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Покусившегося в Белоруссии на А-50 диверсанта обменяли на украинского священника

Покусившегося в Белоруссии на российский самолет разведки А-50 диверсанта обменяли на украинского священника, заявил президент Александр Лукашенко.

«Это была просьба президента России: если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана. Никакие папы римские в этом не участвовали», — слова Лукашенко цитирует РБК со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Как заявил белорусский лидер, на родину также вернули трех тяжелораненых российских военных.

Митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана киевские власти приговорили к пяти годам лишения свободы по ряду статей.

Украинец Николай Швец обвинялся в Белоруссии в попытке повредить российский самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах.