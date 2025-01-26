Голый мужчина угрожает спрыгнуть из окна многоэтажки в Новой Москве
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В одном из многоэтажных домов в Новой Москве голый мужчина угрожает спрыгнуть из окна пятого этажа, сообщает Baza.
ЖК, где сейчас находится мужчина, расположено в Коммунарке. Как рассказали очевидцы, голый мужчина пьян и кричит, что планирует спрыгнуть.
На место происшествия уже выехали сотрудники оперативных служб.
Ранее голый наркоман ворвался в женский монастырь в Петербурге. На 33-летнего мужчину составили административный протокол за употребление психотропных веществ без медицинского назначения.