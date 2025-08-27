Голый муж гулял по Москве, пока не повстречал полицию

На северо-западе Москвы задержали мужчину, который приставал к людям в Хорошевском районе, нецензурно выражался и разделся догола прямо на улице. На суде он не раскаялся и получил арест на 15 суток, сообщает «Осторожно, Москва» .

По информации журналистов, мужчину по имени Дмитрий задержали после одной из дневных прогулок. Во время нее москвич начал приставать к прохожим, ругался с ними и внезапно полностью разделся.

После этого гражданина задержала полиция, и его доставили в отделение. Силовики выяснили, что у эксгибициониста есть жена, причем в течение года он уже привлекался к административной ответственности.

Издание не уточняет, по какой именно статье обвинили Дмитрия, но на суде он отказался признавать за собой вину. Инстанция учла этот факт и назначила москвичу административный арест на полмесяца.

