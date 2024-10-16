Голоса близких и звук мотора: Пичугин рассказала о галлюцинациях в Охотском море

Выживший на лодке в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, что столкнулся со слуховыми и визуальными галлюцинациями. Ему слышались голоса родных и звуки мотора лодок, сообщает Mash .

Пичугин провел в море 67 дней. При этом он старался не потеряться во времени и отсчитывал его по солнцу. Мужчину случайно заметили рыбаки на траулере «Ангел». Тогда обессиленному, похудевшему на 50 кг Пичугину подумалось, что у него снова галлюцинации, но он смог поднять руку и помахать матросам.

Михаила укутали в одеяло и оказали ему первую помощь. Путешественника по неволе напоили куриным бульоном, а после отдыха он рассказал, что произошло. На расстоянии 60 км от берега у лодки вышел из строя мотор, затем сломалось весло, отцепился якорь. Их унесло течением. Брат и племянник Пичугина погибли от истощения.

Ранее спасенный мужчина рассказал, что чувствует себя нормально, врачи его «чинят потихонечку». После выздоровления он планирует вернуться в Бурятию, где у него осталась мать.