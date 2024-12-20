Голодный мужчина с гранатой угрожал сотрудникам столичного общепита

В одном из столичных общепитов голодный посетитель угрожал персоналу гранатой, потому что ему не выдали отмененный заказ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Мужчина пришел в кафе и потребовал выдать ранее отмененный заказ. При этом деньги за него ему уже вернули. Когда работники общепита отказали посетителю, он достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать.

Чтобы не усугублять ситуации, персонал выдал неадеквату пакет с едой. После этого мужчина вышел из кафе и скрылся, но правоохранители быстро установили его личность и задержали по месту проживания.

В квартире злоумышленника провели обыск. Там обнаружили коробку с курительными принадлежностями, электронные весы, сверток и пакет с гашишем, а также спрессованные брикеты. Масса изъятого наркотического вещества — 131 грамм.

В автомобиле задержанного также обнаружили страйкбольную гранату. Возбуждено уголовное дело по статьям 213 и 228 УК РФ.

Ранее в Нижегородской области задержали супружескую пару с килограммом мефедрона. Им грозит до 15 лет лишения свободы.