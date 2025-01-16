Голая женщина плясала ночью на дороге в центре Москвы и требовала поехать домой

Голая женщина танцевала посреди дороги ночью на Цветном бульваре в Москве и требовала, чтобы ее отвезли домой, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Очевидцы запечатлели женщину на видео. Она стояла ночью посреди заснеженной дороги без какой-либо одежды и требовала подвезти ее до дома, пытаясь остановить каждую мимо проезжающую машину.

При этом женщина успевала танцевать, демонстрируя движения из стриптиза. Не найдя попутку, танцовщица решила уйти с дороги. Она пробежала мимо прохожих, крича, что хочет домой.

Что стало с женщиной после этого, неизвестно. Судя по видео, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения.

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