Голая брюнетка гуляет по Набережным Челнам

Женщина без одежды гуляет по Набережным Челнам и шокирует местных жителей

Жители Набережных Челнов пожаловались на девушку, которая ходит по улицам абсолютно голой и шокирует детей. Температура в городе между тем всего плюс 6 градусов, сообщает Kazanfirst.ru .

Сначала обнаженную брюнетку заметили во дворе одного из домов. Девушка разгуливала по улице без одежды, что и так было крайне странно, так еще и вела себя крайне неадекватно.

В какой-то момент она подошла к красному автомобилю, припаркованному возле подъезда, и начала совершать непонятные телодвижения. Ее действия попали на камеру домофона.

Между тем мимо девушки прошли несколько изумленных прохожих. Среди них были и дети. По словам местных жителей, один мальчик получил психологическую травму, увидев такое зрелище.

Затем голую брюнетку увидели на Боровецком бульваре. Люди осудили поведение эксгибиционистки и призвали правоохранителей разобраться с ней.

Ранее жители одной из многоэтажек в Москве пожаловались на мужчину, который их терроризирует. Он выключает электричество и частенько разгуливает голым по площадке.

