Ходит голый и ломится в двери: сосед терроризирует жильцов дома в Москве
В одной из многоэтажек в Москве сосед терроризирует соседей по подъезду на протяжении практически года. Он выключает электричество, разгуливает голым по площадке и нападает на жильцов, сообщает Baza.
Мужчина в подъезде дома заклеивал глазки на дверях соседям. Также за три дня до Нового года в декабре 2024-го выключил электричество и интернет в доме.
Сосед передвигался по подъезду голый, пытался ломиться в двери с угрозами, сидел на лестничной клетке. Одна из женщин позвонила правоохранителям, и неадеквата забрали на 3 дня. После возвращения он стал вести себя более агрессивно.
Житель дома продолжил нападения на соседей. Также он брызнул одному из мужчин аэрозолем в глаза.
Соседа множество раз забирали в отделение сотрудники полиции. Однако он возвращался и снова вел себя неадекватно. Управляющая компания и правоохранители ничего поделать не могут.
