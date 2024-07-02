Годовалый малыш разбился при падении из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде 1,5-летний ребенок погиб при падении из окна

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 1,5-летний ребенок выпал из окна и погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное следственное управление СК.

По имеющимся данным, ребенок залез на подоконник на пятом этаже, облокотился на москитную сетку открытого окна и выпал.

На место происшествия выезжали следователи для выяснения всех подробностей произошедшего.

Семья погибшего ребенка на профилактических учетах не состоит и ранее в нарушениях не была замечена, заявили в Следкоме.

В конце июня выпал из окна и погиб маленький пациент московского НИКИ имени академика Ю. Е. Вельтищева. Мальчик имел инвалидность из-за волчанки и проходил лечение в нефрологическом отделении института. Спустя несколько дней после госпитализации у него начались судороги.