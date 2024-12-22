Годовалая москвичка скончалась от ветрянки
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Годовалая девочка скончалась из-за заражения ветрянкой в Москве. Родители ребенка не хотели, чтобы ее госпитализировали, и надеялись вылечить сами, сообщает SHOT.
Девочку привезли в больницу с ветрянкой и высокой температурой в больницу в Химках. Однако родители отказались от того, чтобы дочь госпитализировали.
Прошло четыре дня. По данным Mash, в это время родители мазали девочку лишь зеленкой. Другими способами не лечили.
Девочка не пошла на поправку. После этого родители позвонили в платную скорую помощь.
Приехавшие доктора увидели, что у девочки посинел язык. При детальном рассмотрении выяснилось, что это язва, возникшая из-за ветрянки.
Доктора сделали укол девочке и посоветовали родителям отправиться в инфекционную клинику. Семья поехала туда. Однако по дороге, во время движения по Ленинградскому шоссе, дочь начала задыхаться.
В Mash отмечают, что девочка умерла из-за острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Это произошло из-за наличия ветряной оспы.
Годовалую москвичку привезли в Боткинскую больницу. Однако спасти ей жизнь не удалось.
Ранее сообщалось, что ветрянка убила двоих детей в психоневрологическом пансионате в Волгоградской области.