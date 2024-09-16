Главу Yamaha Motors Есихиро Хидаку ранили ножом в руку

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Президент японской компании Yamaha Motors Есихиро Хидака был ранен ножом, в покушении на убийство полиция подозревает его 33-летнюю дочь, сообщает РИА Новости .

Как пишет агентство Kyodo, в понедельник в полицию позвонила дочь президента Хана. Она рассказала, что отец ее избил.

Приехавшие на вызов полицейские нашли в доме Есихиро Хидаку, раненого в руку ножом. У него диагностировано легкое ранение.

Дочь Хидаку задержана. Они проживали вместе, но женщина не работала.

Кроме того, днем ранее дочь президента Yamaha Motors таже звонила в полицию.