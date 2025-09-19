Главу управляющей компании госпитализировали после инцидента с оружием

Генеральный директор управляющей компании Zeppelin Андрей Кротков был экстренно доставлен в реанимацию после происшествия в тире в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» .

По данным источников, бизнесмен получил огнестрельное ранение при обращении с оружием. Некоторые телеграм-каналы сообщили о версии самострела, однако в самой компании и близкие Кроткова опровергают умысел, называя случившееся несчастным случаем.

Дочь бизнесмена Анна Кроткова в комментарии для СМИ заявила, что инцидент произошел из-за технических особенностей оружия, которое находилось на пристрелке, а также из-за использования нового снаряжения. По ее словам, версия о преднамеренном вреде здоровью распространяется заинтересованными лицами.

УК Zeppelin известна обслуживанием коммерческой недвижимости, включая офисы федеральных телеканалов (СТС, Рен ТВ, НТВ), технопарк «Сколково» и ряд крупных банков.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.