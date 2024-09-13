Главу РДК* Капустина** лишили оружия в Москве

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Главу террористического «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина** по решению суда лишили двух стволов в Москве, пишет РИА Новости .

Как указано в материалах дела, срок действия разрешения на оружие ограниченного поражения Streamer и охотничьего ружья Mossberg 500a истек еще в августе 2021 года.

Оружие изъяли и передали на хранение в правоохранительные органы, указано в публикации агентства.

Ранее Капустина** выписали из столичной квартиры после смерти его отца, права на жилье он не предъявил.

Ранее суд заочно приговорил Капустина** к пожизненному лишению свободы за государственную измену и террористическую деятельность.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.