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Суд в Москве выписал из квартиры главаря РДК*

Суд в Москве лишил прав на московскую квартиру главаря «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина**, пишет РИА Новости .

Истцом по делу выступила супруга отца Капустина**, которая живет в однокомнатной квартире на востоке столице.

Как указано в материалах суда, Капустин** жилье не унаследовал, по месту регистрации никогда не жил, не оплачивал коммунальные услуги и налоги, «в организации похорон наследодателя и оплате похоронных услуг не участвовал».

Суд на решил прекратить права Капустина** на пользования квартирой.

Ранее Капустина** приговорили к пожизненному лишению свободы за организацию нападения на села Брянской области, госизмену. Он объявлен в международный розыск.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.