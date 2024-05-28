Главу оператора по водоснабжению Дагестана и его подчиненных задержали за взятку

Следственный комитет задержал главу оператора по водоснабжению Дагестана Магомедгаджи Шапиева и двух его подчиненных. Их обвиняют в получении взятки, пишет РБК .

Как сообщают правоохранители, Шапиев и его коллеги во время работы в каспийском «Водоканале» получили взятку, которая составила более 1 млн рублей, от директора нескольких управляющих компаний.

Деньги Шапиеву и его коллегам дали за невыявление нарушений в системе водосбнажения и водоотведения и снижение показателей потребления воды в жилых домах.

Следственный комитет проводит дальнейшее расследование.

Ранее стало известно о задержании генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину офицер не признал.