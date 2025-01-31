Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали за мошенничество

В отношении главы Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антона Абдурахманова возбуждено уголовное дело. Он заочно арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ. За несколько недель до возбуждения уголовного дела Абдурахманов уехал из России, как пишет Baza.

Об отъезде мужчины стало известно 20 января. В СМИ сообщалось, что Абдурахманов покинул страну «по юридическим причинам».

Мужчина заочно заключен под стражу на 2 месяца. Срок заключения исчисляется с момента его экстрадиции или депортации на территорию РФ, а также с момента фактического задержания.

Абдурахманов возглавил ФФКМ в 2022 году. Известно, что раньше он был предпринимателем в сфере строительства. Также он является председателем совета директоров ОАО «Бамстройпуть».

Ранее в Москве арестовали экс-гендиректора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина. Его подозревают в даче взятки правоохранителю.