Главный тренер омского ХК «Авангард» Буше врезался в Hyundai по пути на игру Происшествия 31 января 2025 15:20 Фото - © Telegram-канал 112

Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше попал в ДТП на Левобережье города. В этот момент канадец ехал на игру, сообщает Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу Mercedes-Benz, в котором находился Буше. Канадец, переводчица Наталья и водитель не пострадали. Буше увез другой автомобиль клуба. 31 января «Авангард» играет «дома» в Омске с казахстанским хоккейным клубом «Барыс». Ранее ДТП с несколькими автомобилями произошло на внутренней стороне восьмого километра МКАД.