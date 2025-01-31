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ДТП с несколькими авто произошло на внутренней стороне 8-го км МКАД

Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 8-го км МКАД. ДТП произошло возле съезда № 9, сообщает пресс-служба Дептранса столицы .

Оперативные службы города работают на месте аварии.

Обстоятельства ДТП выясняются. Информация о количестве пострадавших уточняется.

На участке ДТП для движения открыты 2 полосы из 5.

Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее на северо-востоке Москвы водитель каршеринга столкнулся с «КамАЗом». В результате погиб один человек.