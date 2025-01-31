ДТП с несколькими авто произошло на внутренней стороне 8-го км МКАД
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Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 8-го км МКАД. ДТП произошло возле съезда № 9, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.
Оперативные службы города работают на месте аварии.
Обстоятельства ДТП выясняются. Информация о количестве пострадавших уточняется.
На участке ДТП для движения открыты 2 полосы из 5.
Водителям посоветовали выбирать пути объезда.
Ранее на северо-востоке Москвы водитель каршеринга столкнулся с «КамАЗом». В результате погиб один человек.